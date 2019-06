Chinese wolhandkrabben overspoelen Vlaanderen: al 715.000 gevangen in Grobbendonk, maar wat doe je ermee?

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft sinds begin dit jaar liefst 715.000 Chinese wolhandkrabben gevangen in de speciale val die ze voor de beestjes heeft opgezet in Grobbendonk. Er komt nu zeker nog een val bij voor de exotische krabben, die volledige rivierbodems leegvreten. En wat doe je met 715.000 krabbenkarkassen? Vermalen, visvoer van maken of verkopen aan de Chinezen.

