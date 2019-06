Koningin Mathilde fietst incognito door Brusselse straten samen met honderden andere fietsers

Honderden fietsers zijn zondagochtend aan het Paleizenplein van start gegaan in de derde editie van de BXL Tour. Ook koningin Mathilde was daar bij.

De wedstrijd van 40 kilometer doorkruiste verschillende gemeenten in de hoofdstad en liep rond 14 uur af aan Dikke Linde, nabij het Atomium in Laken. Mathilde fietste met een stadsfiets redelijk incognito tussen de massa, met een (heel) lichtroze shirt, zonnebril én uiteraard ook met helm. Dat onze koningin ook meedoet, is niet zo heel verrassend. Mathilde fietst namelijk graag. Vorig jaar deed Mathilde al eens mee met BXL Tour. En ook tijdens autoloze zondagen hebben we haar al vaak op de fiets in onze hoofdstad gezien.

Mathilde ontmoette ook Eddy Merckx

Naar aanleiding van BXL Tour waren verschillende verkeersassen in het Brusselse afgesloten. In de aanloop naar de Tourstart in Brussel begin juli, staat de BXL Tour in het teken van de Ronde van Frankrijk. Het parcours was deels gelijk aan dat van ploegentijdrit van de Tour op 7 juli, daags na de openingsetappe. En wielerlegende Eddy Merckx zelve gaf om 9.30 uur het startsein voor de “Masters”-wedstrijd (60km) en een uurtje later voor de “Cyclo”-categorie (40 km). De Kannibaal won 50 jaar geleden zijn eerste van vijf Rondes.

De deelnemers konden vanaf 8.30 uur terecht in het Park van Brussel, tegenover het Koninklijk paleis, voor een ontbijt. Bij de aankomst in Laken zijn verschillende activiteiten voorzien, onder meer rond fietsherstellingen of het personaliseren van de fiets. Het grote publiek kan er ook de elektrische step uitproberen of een tentoonstelling van fietsen in bamboe bezoeken.

Tijdens de BXL Tour wordt dit jaar het Belgische Kampioenschap “Amateurs & Masters” gereden. Eddy Merckx zal in Laken de trofeeën uitdelen.