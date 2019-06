Kortrijk gaststad voor ‘De Warmste Week’

Na jaren op recreatiedomeinen trekt De Warmste Week opnieuw de stad in. Gaststad dit keer is Kortrijk, maar het is geen terugkeer naar het Glazen Huis, benadrukt VRT.

“Het is geen terugkeer naar vroeger, want toen hadden we één specifieke locatie in de stad”, legt Van Biesen uit. “Eigenlijk is de hele stad onze standplaats, het is meer dan de plaats waar onze studio zal staan. We gaan naar de mensen en willen gebruikmaken van de bestaande dynamiek van de stad. Het is een samenwerking met de hele stad.”

Volgens Van Biesen is de samenwerking met Kortrijk logisch. “Het is een interessante stad met een heel levendige dynamiek. We zijn met De Warmste Week nog nooit in West-Vlaanderen geweest. Bovendien is de stad centraal gelegen en goed bereikbaar.”

Het is trouwens niet voor het eerst dat Studio Brussel in Kortrijk belandt. In 2010 vierde de radiozender zijn verjaardag in de stad door er een dag lang uit te zenden, eerst op de Vlasmarkt en daarna vanuit muziekcentrum De Kreun. De zender veranderde toen voor één dag van naam in Studio Kortrijk.