140% meer klachten van uitzendkrachten, vooral over foute uitbetaling loon

De christelijke vakbond ACV kreeg vorig jaar 1.926 klachten binnen van uitzendkrachten, tien jaar geleden waren dat er nog maar 796. Een stijging met 142 procent. En toch maakt de sectorfederatie zich sterk dat er niets aan de hand is. “De regelgeving is ingewikkeld, dan zijn fouten nooit uitgesloten.”

1.926 klachten in een jaar tijd. Als we ervan uitgaan dat zo’n 260 dagen per jaar wordt gewerkt, zijn dat meer dan zeven klachten per werkdag. “Dat is dan nog een onderschatting, want het gaat enkel om klachten van onze leden. We hebben geen cijfers van andere vakbonden of van uitzendkrachten die niet gesyndikeerd zijn”, zegt Eva Van Laere van de studiedienst. “Bovendien worden heel wat klachten niet geregistreerd omdat ze na tussenkomst van een vakbondsafgevaardigde op de werkvloer werden geregeld.”

Loon is een probleem

Veruit de meeste geschillen gaan over het niet correct uitbetalen van het loon. “Discussies over het aantal gepresteerde uren, het uitbetalen van premies, maar evengoed geschillen over maaltijd- of ecocheques, verplaatsingsvergoedingen en het uitbetalen van wettelijke feestdagen zijn goed voor driekwart van alle geregistreerde klachten”, zegt Van Laere.

Nochtans heeft een interim recht op dezelfde vergoedingen – inclusief premies en maaltijdcheques – als een vaste werknemer. “Maar als uitzendkracht sta je twee keer zwak. Ten eerste is het sociaal recht behoorlijk complex. En zelfs al ben je iets of wat op de hoogte van je rechten, je moet er al een serieuze boekhouding op nahouden om onregelmatigheden te detecteren. Bovendien is klagen vaak om problemen vragen: je moet niet alleen sterk in je schoenen staan, je zet ook een eventuele volgende opdracht op het spel. Als uitzendkracht kan je maar beter niet te veel van je oren maken.”

Randstad beste, Accent slechtste

“Het is mijn aanvoelen dat er vandaag geen grotere ontevredenheid is over uitzendkantoren dan vroeger”, reageert Herwig Muyldermans, algemeen directeur van sectorfederatie Federgon. “Je mag niet vergeten dat onze sector jaar na jaar met 5 à 6 procent groeit en er nu zo’n 650.000 uitzendkrachten actief zijn. Bovendien is de regelgeving ingewikkeld, dus zijn fouten nooit uitgesloten.”

Maar dat je als uitzendkracht altijd zwak staat, dat betwist Muyldermans: “Zeker niet in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt. In de huidige situatie zitten de werknemers meer dan ooit aan het stuur: bedrijven moeten zich in bochten wringen om geschikte medewerkers te vinden. En dat is voor onze interimkantoren niet anders.”

Al blijft zeven klachten per werkdag wel veel en zijn er opmerkelijke verschillen tussen de uitzendgroepen. “Het grootste aantal klachten kregen we binnen over Accent, gevolgd door Randstad, Start People en Synergie. Maar je moet dat natuurlijk bekijken op basis van hun marktaandeel: hoe meer uitzendkrachten een bedrijf uitstuurt, hoe groter de kans op klachten”, aldus Van Laere. En dan blijkt dat je als interim bij Accent het meeste risico loopt op problemen en bij Randstad het minst.