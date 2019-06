Minstens anderhalf uur aanschuiven op E17 richting Gent

Het gaat als sinds 6.30 uur bijzonder moeizaam op de E17. Door een ongeval met vrachtwagens ter hoogte van Beervelde in de richting van Gent is de weg volledig versperd. Het zal twee uur duren om het ongeval af te handelen.

Er werd voor zware verkeershinder verwittigd op de E17 vanwege werkzaamheden. In de richting naar Gent wordt het asfalt vernieuwd. Van Destelbergen tot het Viaduct zijn twee rijstroken afgesloten. In de andere richting naar Antwerpen moet het verkeer over versmalde rijstroken. In het vertraagd verkeer is maandagochtend rond 6.30 uur een ongeval gebeurd. De volledige weg is daar momenteel versperd. Volgens het verkeerscentrum kan het tot 2 uur duren om het ongeval af te handelen.

Van Antwerpen naar Gent rij je beter via Brussel of de E34. Naar de kust rij je ook beter via E34 en de A11. Van Hasselt naar Gent rij je beter via Brussel.