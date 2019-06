Knapste man van Nederland arriveert in ‘Love island’

Vanavond moeten er in het datingprogramma Love island twee deelnemers Gran Canaria verlaten. Mede door de inbreng van de kijker, want die heeft voor het eerst mee kunnen beslissen.

Maar niet al te lang getreurd om de vertrekkers, want meteen doet ook de knapste man van Nederland zijn intrede. Zijn naam? Bradley Zee. Zijn verdienste? Hij won vorig jaar de Men Universe-verkiezing in Nederland en werd vijfde in de internationale Mister Universe in de Dominicaanse Republiek.

Benieuwd wat voor commotie de 24-jarige personal trainer in de villa der liefde teweegbrengt. Hij heeft er alvast veel vertrouwen in: “Ik krijg het altijd voor elkaar gelijk welke vrouw te versieren: you name it, I’ll do it!”