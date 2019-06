"F1-terugkeer Fernando Alonso enkel mogelijk in een derde wagen"

Volgens McLaren-baas Zak Brown is een terugkeer van Fernando Alonso naar McLaren enkel mogelijk indien de renstal een derde wagen mag inzetten.

"Dan moet ik eerst aan Chase Carey vragen of we drie wagens mogen inzetten," antwoordde Brown op de vraag van 'Auto Motor und Sport' hoe hij zou reageren indien tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso graag opnieuw een racezitje bij het Formule 1-team zou willen.

Volgens Zak Brown is er een eenvoudige reden voor zijn op het eerste zicht opmerkelijk antwoord op de vraag.

"We hebben lange termijn-contracten met onze huidige rijders en zijn ook zeer tevreden met hen. Gelukkig heeft Fernando nog niet gebeld. Er is immers geen racezitje vrij."

"Sainz en Norris hebben het tot dusver zeer goed gedaan. Ze haalden in vijftig procent van de raceweekends Q3 en hebben ons ook al erg goede feedback gegeven."

"Ze kunnen ook erg goed overweg met elkaar. Ik maak me dan ook geen zorgen dat ze met elkaar zouden vechten."

Over het F1-seizoen tot dusver is McLaren-baas Zak Brown erg tevreden. De renstal staat momenteel met dertig punten vierde in de wk-tussenstand met twee punten voorsprong op Renault.

"Het team presteert uitstekend, dat is waardoor we vierde staan," aldus Brown. "We hebben niet de vierde snelste wagen maar eerder de zesde," aldus Brown.

"Dankzij onze goede pitstops, goede strategie en uiteraard ook dankzij onze rijders doen we het zo goed."

