Minstens één dode en acht gewonden bij schietpartij tijdens afstudeerfeest in Philadelphia

Bij een schietpartij tijdens een feestje voor afgestudeerde studenten zijn zeker een dode en acht gewonden gevallen in de Amerikaanse stad Philadelphia. Dat berichten lokale media.

De schietpartij vond zondagavond na 22 uur lokale tijd plaats. Volgens de politie zijn vier minderjarigen, tussen de 15 en 17 jaar, en vier twintigers geraakt.

Commissaris Richard Ross verklaarde dat er in totaal acht of negen schoten zijn gelost.

Voorlopig is de dader nog niet gevat. Er is een onderzoek gestart. The schietpartij is het sluitstuk van een geweldadige week in Phladelphia. Voor dit incident waren er afgelopen week nog schietincidenten waar minstens drie mensen om het leven kwamen en 15 andere gewond raakten.