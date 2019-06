Moordonderzoek naar vermiste Théo (18) gestart, vader smeekt om informatie

In het Australische kuststadje Byron Bay heeft Laurent Hayez, de vader van de al ruim twee weken vermiste Théo (18), tijdens een emotionele persconferentie gesmeekt om informatie. De politie zegt “verbijsterd” te zijn door de zaak en sluit geen enkele piste uit. Ook moordonderzoekers zijn intussen ter plaatse.

Geflankeerd door Théo’s peter Jean-Philippe Pector en nicht Lisa Hayez, deed Laurent Hayez voor de verzamelde pers een emotionele oproep. “Als je iets van informatie hebt, en je niet met de politie wil omgaan of als je bang bent om naar voren te komen, bel dan alstublieft anoniem naar Crime Stoppers op 1800-333.000.”

“We weten dat Théo WhatsApp gebruikte op de avond dat hij verdween. We begrijpen het beleid rond vertrouwelijkheid en respecteren dat. Maar dit gaat over hulp verlenen aan een persoon in ernstig gevaar. Het is cruciaal dat speurders toegang krijgen tot Théo’s WhatsApp-account, zonder uitstel. Elke minuut telt.”

Zichtbaar geëmotioneerd zei Laurent Hayez: “Toen ik vertrok uit België, beloofde ik Théo’s kleine broer Lucas dat ik zijn broer naar huis zou brengen. Alstublieft, help me mijn belofte aan hem te houden. Mensen hebben de kracht. Laat liefde heersen. Dank u.”

(Lees verder onder de video)

Superintendent Dave Roptell van de politie van Byron Bay vertelde op de persconferentie dat hij urenlang met de vader van Théo door Byron Bay is rondgereden om hem te tonen waar ze gezocht hebben en van plan zijn te zoeken. Ook Roptell riep nogmaals op om alle mogelijk informatie met de politie te delen, net als beelden van bewakingscamera’s en dashcams. “We willen antwoorden voor zijn familie.”

De superintendent liet tijdens de persconferentie weten dat de politie nieuwe beelden van Théo zou vrijgeven. Op die beelden van eerder op de avond van zijn verdwijning, toen hij om 19.45 uur alcohol aan het kopen was in een winkel, is heel duidelijk te zien welke kleren Théo droeg: een grijze pet, zwarte trui, een kaki broek en zwarte schoenen.

Roptell zei dat hij – behalve de eerder verspreide beelden van Théo die even na 23 uur de bar Cheeky Monkey’s verliet – geen andere mogelijke beelden van hem met zekerheid kan verifiëren.

Roptell vroeg iedereen aandachtig naar de nieuwe beelden te kijken. “Hopelijk zijn er dan mensen die in de buurt waren op dat moment, die hem herkennen of informatie hebben die leidt naar de verdwijning van Théo Hayez. Want we zijn verbijsterd. We zijn verbijsterd omdat dat alles is wat we hebben.”

(Lees hieronder verder)

De politie sluit nog steeds geen enkel scenario uit. Roptell zegt positief te willen blijven, maar bevestigde dat Australische moordonderzoekers van Sydney naar Byron Bay zijn afgezakt om mee te werken aan het onderzoek, “als één van de mogelijke pistes die onderzocht moeten worden”.

Vuurtoren afgedaald

Volgens Roptell worden enorm veel middelen ingezet in de zoektocht, waaronder ook helikopters, drones en speurhonden. “Er wordt ook goed samengewerkt met de Belgische politie.”

Maandag concentreert de zoektocht van de politie zich op het land rond de vuurtoren van Cape Byron. In die buurt zou het laatste signaal van Théo’s gsm opgepikt zijn, na 13 uur op 1 juni.

Lokale vrijwilligers zochten zondag ook al rond de vuurtoren. Een groepje daalde zelfs – met toestemming van de politie – met klimtouwen af langs de toren en de kliffen.

Geld aan goede doelen

De politie bedankte tijdens de persconferentie nogmaals de gemeenschap van Byron Bay voor de hulp. Ook Théo’s vader Laurent Hayez bedankte de gemeenschap van Byron Bay en Australië in het algemeen voor hun hulp en steun. De vader bedankte daarnaast de mensen die via de crowdfunding geld gedoneerd hebben, ”wat ervoor gezorgd heeft dat ik naar Australië kon komen en wat helpt in de zoektocht naar mijn zoon”. Intussen is al meer dan 38.000 euro ingezameld.

Hayez beloofde dat geld van de crowdfunding dat mogelijk zou overblijven nadat Théo gevonden is, verdeeld zou worden tussen Belgische en Australische goede doelen die gewijd zijn aan het zoeken naar vermiste personen. “Dat beslisten Théo’s moeder en ik zodra we het succes van de crowdfunding beseften.”