Een grote teleurstelling. Anders kan je de openingsmatch van de Belgische beloften op het EK niet omschrijven. Na de vroege goal van Aaron Leya Iseka hadden ze de match in handen, maar door gemiste kansen en foutjes achterin verloren ze met 3-2 van Polen. “Heel pijnlijk, want deze match zagen we als een finale”, baalde aanvoerder Siebe Schrijvers.