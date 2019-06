Het gemeentebestuur van de jonge fusiegemeente Pelt gaat haar eerste beleidsplan voor de komende zes jaar opstellen. Een zestigtal bewoners ging zondag in op de uitnodiging om over prioriteiten en aandachtspunten mee te denken. Vooral op het vlak van mobiliteit liggen in de toekomst volgens de Peltenaren heel wat uitdagingen.