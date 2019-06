Veni, vidi, vici. Hij kwam, zag en overwon. Dat is het minste wat je van Remco Evenepoel kan zeggen, sinds hij in januari naar het profpeloton overstapte. Journalisten, analisten, coaches en verzorgers raken er niet over uitgepraat. Maar… hoe reageert de buik van het peloton op zoveel branie en overmacht? Tim Wellens, Quinten Hermans, Ben Hermans en Jasper Philipsen fileren het uitzonderlijke talent van een 19-jarige wonderknaap.