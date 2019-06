Fernando Alonso wint Le Mans, maar Stoffel Vandoorne mee op podium

In de 24 Uur van Le Mans gingen de meeste aandacht en de grootste bekers naar Fernando Alonso. De Spanjaard won voor het tweede jaar op rij met zijn hybride Toyota en zijn Japans-Zwitserse teammaten Kazuki Nakajima en Sébastien Buemi. Het trio is meteen ook wereldkampioen uithouding. Stoffel Vandoorne zag een ijzersterk debuut bekroond met de derde plaats. De klassieker in Le Mans trok 252.500 bezoekers.