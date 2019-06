Sauwens wint de sjerp maar ook Steegen eist die op

“We nemen onze tijd, maar het is wel zo dat de kaarten zo liggen dat de grootste partij, Trots op Bilzen met twaalf zetels, aan tafel zal moeten zitten. Zonder ons zal het niet gaan.” Dat verklaarde een glunderende Johan Sauwens zondag. Maar zijn opponent Bruno Steegen zet een schitterend resultaat neer met Beter Bilzen (van zeven naar tien zetels) en eist eveneens de burgemeesterssjerp op.

Johan Sauwens haalt zijn gram met deze herverkiezing en gaat op zijn 68ste opnieuw burgemeester van Bilzen worden. Hij was dat al 24 jaar lang, de laatste keer in 2012. In oktober 2018 behaalde hij met ...