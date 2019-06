Geerts pakt derde podium op rij, alleen Prado nog te sterk

Neem Jorge Prado weg en Jago Geerts had al enkele GP-zeges op zijn naam staan. Ook in Letland moest de Balenaar - knap twee keer tweede - alleen die kleine, maar o zo snelle Spanjaard nog voor zich dulden in de MX2. “Frusterend? Nee, hoor. Mijn tijd komt nog wel”, blijft Geerts zoals steeds heel erg nuchter.