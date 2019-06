Twee wielertoeristen van Bilzense club zwaargewond bij aanrijding met auto

Twee wielertoeristen van Het Dampend Achterwiel (HDA) in Grote-Spouwen (Bilzen) zijn zondagvoormiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Houtain. Een auto maakte rechtsomkeer net voor het peloton. De 31-jarige koprijder uit Hoeselt ligt op intensieve zorgen.

Het zware verkeersongeval gebeurde op zo’n tien kilometer van hun thuisbasis, café Cosmos in Grote-Spouwen. “Ze waren op de terugweg. Het was rond elf uur. In de afdaling in Houtain maakt een auto rechtsomkeer ...