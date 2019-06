Efficiënte Polen duwen jonge Duivels al meteen kopje onder, EK-ambities krijgen flinke knauw

De jonge Rode Duivels zijn het EK U21 in Italië in mineur begonnen. Ondanks een sterk wedstrijdbegin en een vroege voorsprong gingen de Belgen onderuit tegen een matig Polen (2-3). Met gastland Italië en Spanje in de poule lijkt de kwalificatie voor de tweede ronde nu al zo goed als uitgesloten. De Belgen verdienden beter dan deze nederlaag.