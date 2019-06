Adrian Mannarino boekt in het Nederlandse Rosmalen eerst toernooizege uit zijn carrière

De Fransman Adrian Mannarino (ATP 44) heeft zondag het ATP-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/635.750 euro) gewonnen. De 30-jarige tennisser, die met 7-6 en 6-3 won van de Australiër Jordan Thompson (ATP 62), boekte de eerste toernooizege uit zijn carrière.

Op de erelijst in Rosmalen volgt Mannarino zijn landgenoot Richard Gasquet (ATP 42) op, die dit jaar in de halve finales sneuvelde tegen Thompson. Die laatste speelde op het Nederlandse gras zijn allereerste ATP-finale, terwijl Mannarino al aan finale nummer zeven toe was maar er nog nooit eentje kon winnen. Tot zondag in Rosmalen dus. Hij kreeg in de eerste set nog twee setpunten tegen, maar wist die succesvol weg te werken.

Mannarino noch Thompson begon fris aan de finale, want beiden moesten zondagochtend nog een deel van hun halve finale afwerken. Mannarino klopte de Kroaat Borna Coric (ATP 14), Thompson titelverdediger Gasquet. (belga)