Luis Leon Sanchez pakt ritwinst in Ronde van Zwitserland na indrukwekkende solo, Kasper Asgreen is nieuwe leider

Luis Leon Sanchez heeft de tweede rit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Spanjaard van Astana viel aan op elf kilometer van de finish en kwam solo aan. Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) is de nieuwe eigenaar van de gele leiderstrui na een sterke rit.

Bekijk hier onze digitale wielergids!

Het peloton zette zich schrap voor de eerste rit in lijn van deze Ronde van Zwitserland. Start- en aankomstplaats was opnieuw Langnau im Emmental, de plek waar Rohan Dennis gisteren in de openingstijdrit de eerste leider werd. Een vlakke bedoening was het deze keer echter niet. De renners reden drie rondjes over een parcours met twee hellingen: de lange, minder steile Schallenberg en de korte maar krachtige Chuderhüsi, met pieken tot vijftien procent.

Zwitser gaat solo

Onder het goedkeurend oog van Fabian Cancellara trok het peloton zich op gang. Na enkele gefaalde pogingen ontstond er een leidend kwartet, met daarbij Guillaume Van Keirsbulck (CCC). Hij kreeg Fabien Grellier (Direct Energie), Gavin Mannion (Rally UHC) en Claudio Imhof (Zwitserse selectie) met zich mee. De vier bleven een poosje samen, maar in de tweede lokale ronde bleek dat Claudio Imhof de sterkste man van de kopgroep was. De Zwitser ging solo. Bij de tussensprint grabbelde Peter Sagan (BORA-hansgrohe) twee bonificatieseconden mee, Michael Matthews (Team Sunweb) kreeg er één.

Imhof zou het een tijdje uitzingen, maar in de slotronde kreeg hij te maken met pech: een lekke band gooide roet in het eten. De Zwitser werd opgeraapt op de Schallenberg: het signaal voor Astana om het gashendel open te draaien. Door het Kazachse gebeuk losten een pak renners uit het peloton. Omar Fraile bedankte het werk van zijn teamgenoten met een puike aanval.

Sterke Asgreen

Fraile kon echter niet zomaar wegblijven. Hij kreeg in de afdaling gezelschap van Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) en Roland Thalmann (Zwitserse selectie). Wegblijven lukte echter niet, op de laatste klim van de dag waren er verder geen succesvolle aanvalspogingen. Goed nieuws voor mannen als Sagan, Matthews en Greg Van Avermaet, die goed meepeddelden. Tiesj Benoot ging intussen vlot mee in de voorste gelederen.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer kwam er toch een aanval, weer van Astana: dit keer was het Luis Leon Sanchez die aan de boom schudde. En dat deed de Spanjaard hard, want in geen tijd fietste hij een halve minuut bij elkaar. De ritwinst was binnen, maar wat met de leiderstrui? Sanchez stond op 34 seconden van leider Dennis. De leiderstrui zat er echter niet meer in, want in de slotkilometer kwam het peloton nog met rasse schreden aanzetten. Peter Sagan won de groepssprint met overmacht voor Matteo Trentin, maar greep dus naast de ritzege.

Dennis verspeelt het geel

In het algemeen klassement was er een wissel van de wacht na de sterke rit van Kasper Asgreen. De jonge Deen sprokkelde onderweg bonificaties en neemt de leiderstrui over van Rohan Dennis. Peter Sagan staat binnen dezelfde seconde als Asgreen, Dennis en Michael Matthews volgen op één tel.