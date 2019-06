Frederik Van Lierde wint de Ironman 70.3 van Les Sables d’Olonne, een nieuwe wedstrijd over de halve afstand in Frankrijk. Na zijn zege in de Ironman van Lanzarote is het zijn tweede overwinning van het seizoen. De 40 jarige West-Vlaming is helemaal klaar voor de Ironman van Nice over twee weken, zijn hoofddoel van het seizoen.