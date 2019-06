In het Rotterdamse Oude Noorden heeft een 23-jarige autodief gisteren heel wat schade veroorzaakt. Op de beelden is te zien hoe hij als een gek voor- en achteruit rijdt tegen geparkeerde wagens. Omstaanders sleuren hem woedend uit de auto en houden hem tegen de grond tot de politie komt. Hij zou de wagen gestolen hebben en niet in het bezit zijn van een rijbewijs. Hij zou ook hebben gedronken.