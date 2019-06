Bryan Coquard wint met overmacht hectische sprint in slotetappe, Remco Evenepoel pakt eindklassement Baloise Belgium Tour

Bryan Coquard heeft de slotrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Remco Evenepoel kwam zoals verwacht niet meer in de problemen tijdens de slotrit en is eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour. Evenepoel was wel betrokken bij een zware val in de slotkilometer, maar de jongeling bleef relatief ongedeerd en verloor geen tijd.

De laatste etappe van de Baloise Belgium Tour bracht het peloton naar Limburg, waar een traditionele sprint op het programma stond. De renners verzamelden in Beringen voor een rit van 158 kilometer naar Beringen, waar de hoofdzetel van organisator Golazo gevestigd is. De topfavoriet? Uiteraard was dat Deceuninck-QuickStep, waar ene Fabio Jakobsen aasde op ritwinst. Remco Evenepoel verdedigde zijn leiderstrui.

Frederik Frison (Lotto-Soudal) en Maxime Vantomme (Tarteletto-Isorex) zorgden voor de eerste aanval van de dag, maar die was geen lang leven beschoren. Een zestal had meer geluk: Zhandos Bizhigitov (Astana), Will Clarke (Trek-Segafredo), Tom Van Asbroeck (Israel Cycling Academy), Emïls Liepins (Wallonie-Bruxelles), Kévin Van Melsen (Wanty-Gobert) en Gijs Van Hoecke (Belgische selectie).

Eens aangekomen op het lokale circuit in Beringen, was het afwachten. Wanneer zouden de zes leiders gegrepen worden? Iljo Keisse leverde flink wat kopwerk af voor Deceuninck-QuickStep, maar de leiders bleven lang buiten schot. Met nog vijf kilometer te gaan kreeg het aanstormende peloton dan toch de leiders in zicht.

De leiders oprollen, bleek echter lang niet makkelijk. Op twee kilometer van de streep hadden de zes nog steeds 15 seconden overschot. Intussen loste topfavoriet Fabio Jakobsen in het peloton: een verrassing van formaat. De overige sprinters, waaronder thuisrijder Jasper Philipsen, wreven zich al in de handen. Maar ook bij het ingaan van de slotkilometer was de kopgroep nog niet gegrepen.

Uiteindelijk werden de leiders toch gepakt. Een zware valpartij ontsierde de sprint, ook Remco Evenepoel ging in alle hectiek tegen de grond. Het 19-jarige toptalent bleef wel ongedeerd. Bryan Coquard won met overmacht de sprint.