Vlaming riskeert doodstraf voor dealen van cocaïne in Thailand

De politie heeft in Thailand een Vlaming (57) gearresteerd voor het dealen van grote hoeveelheden cocaïne in Pattaya, ook wel bekend als de hoofdstad van het sekstoerisme. Op import en verkoop van drugs staan enorm zware straffen in Thailand.

Volgens lokale media kreeg de politie een tip dat onze landgenoot Danny V.D.V. (57) grote hoeveelheden cocaïne verkocht, onder meer aan buitenlandse toeristen. De politie zette vervolgens een undercoveroperatie op touw om de dealer op heterdaad te betrappen. Dat lukte deze week.

Bij een huiszoeking vonden speurders een zak met cocaïne. Om welke hoeveelheden het gaat, is niet geweten. Danny V.D.V. werd in voorlopige hechtenis geplaatst in afwachting van zijn proces. Dat meldde de Thaise politie vrijdag op een persconferentie.

Thailand staat erom bekend drugsmisdaden heel hard te bestraffen. “Het klopt dat er zeer strenge straffen staan op het bezit of gebruik van drugs, zelfs in zeer kleine hoeveelheden”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan onze redactie. Het kan gaan van 50 jaar of levenslange opsluiting tot zelfs de doodstraf.