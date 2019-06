Shirt van legendarische baseballspeler Babe Ruth voor miljoenen dollars geveild in New York

Een shirt van de legendarische Amerikaanse baseballspeler Babe Ruth is zaterdag in een veilinghuis in New York voor een recordbedrag van 5,6 miljoen dollar (5 miljoen euro) onder de hamer gegaan, zo maakte nieuwszender CNN bekend.

Daarmee werd het shirt het duurste verzamelobject ooit uit de sportwereld. Het vorige record was eveneens een truitje van Babe Ruth. Daarvoor werd in 2012 4,4 miljoen dollar betaald. Dat shirt had Babe Ruth gedragen in 1920 toen hij voor de New York Yankees speelde. George Herman ‘Babe’ Ruth Jr. (1895-1948) is dan ook een van de grootste sporticonen aller tijden in de VS.