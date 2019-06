Stoffel Vandoorne op weg naar podiumplaats in 24u van Le Mans?

Mag onze landgenoot Stoffel Vandoorne dromen van een podiumplaats tijdens zijn debuut in de 24u van Le Mans? Het ziet er hoe langer hoe meer naar uit.

Stoffel Vandoorne reed een goede stint maar kwam in een gevecht met Gustavo Menezes die in de #3 Rebellion Racing wagen aan het jagen was op onze landgenoot. Menezes spinde echter en kwam gelukkig voor hem net niet in de muur terecht.

Doordat de #3 Rebellion Racing nog bijkomende problemen kreeg ziet het er met nog zo'n vijf uur te gaan erg goed uit voor Stoffel Vandoorne en zijn teamgenoten Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin.

Ze rijden comfortabel op de derde plaats rond, op vijf ronden achterstand van de raceleider, de Toyota met het startnummer 7. Zelf hebben ze echter zo'n drietal ronden voorsprong op de Rebellion Racing-wagen van Neel Jani, Andre Lotterer en Bruno Senna.

Stoffel Vandoorne mag dus beginnen dromen van een eventuele podiumplaats tijdens zijn debuut in de 24u van Le Mans, al kan er tijdens de resterende uren uiteraard nog veel gebeuren ...

