Sven en Amanda sluiten huwelijk af met groot nieuws

Retie - Sven en Amanda, bekend van het programma ‘Mijn pop-uprestaurant’, zijn enkele weken geleden in intieme kring voor de wet getrouwd. Vrijdag volgde de ceremonie voor de kerk in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen. Na afloop had het koppel groot nieuws voor de gasten.

Hun gasten hadden al een hele tijd geleden een uitnodiging gekregen voor het trouwfeest. Op die uitnodiging had het koppel verteld dat ze een primeur zouden aankondigen. Het enige wat ze op voorhand kwijt wilden, was dat Amanda niet zwanger was.

Wat het grote nieuws dan wel was? Amanda en Sven gaan een eigen zaak openen in het Antwerpse Retie. Begin september nemen ze er frituur ’t Festijn over, zo schrijft de Showbizzsite, en het jaar nadien zullen ze naast de frituur ook nog eens een restaurant openen.