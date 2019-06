Vijf mensen komen om bij ongeval tussen trein en wagen in Polen

Vijf mensen zijn zondagochtend vroeg omgekomen nadat een trein botste op een auto in het zuidwesten van Polen. Dat bericht de zender TVN24.

De vijf dodelijke slachtoffers waren de inzittenden van de auto. De bestuurder probeerde een overweg over te steken toen het voertuig geraakt werd door de trein, in de buurt van de stad Nowa Wies Kacka in Neder-Silezië.

De vijf mannen stierven ter plekke. Niemand van de 200 passagiers of medewerkers op de trein raakte gewond. Volgens de Poolse spoorwegbeheerder werkte het verkeerslicht aan de oversteek normaal op het moment van het ongeval. Het treinverkeer tussen Jelenia Gora en Wroclaw lag urenlang stil.