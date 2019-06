De wonderbaarlijke cijferfetisj van Remco Evenepoel: 13+6=19

Remco Evenepoel riep het nummer dertien eerder deze week uit tot zijn lievelingsgetal. Het heeft hem geen windeieren gelegd. En dertien was de voorbije week zoveel meer dan alleen maar zijn rugnummer.

Rugnummer dertien… Veel renners die er al op voorhand nachtmerries over hebben. Niet zo Remco Evenepoel. Het kakelnestje van Deceuninck - Quick Step riep nog voor de start dat dertien eigenlijk zijn lievelingsgetal is. En dus startte hij met rugnummer dertien, netjes opgespeld zoals het hoort en niet omgekeerd zoals velen het doen.

En of die dertien hem geluk heeft gebracht. Evenepoel boekte afgelopen donderdag zijn eerste profzege ooit. Op welke datum? Dertien juni, of wat had u gedacht. De dertiende van de zesde maand. Tel beide getallen op en u komt uit op negentien. Juist, da’s dan weer de leeftijd van Remco Evenepoel. Zot, hé? Remco won dan ook in Zottegem, of wat had u gedacht.

Thomas De Gendt overweegt nu al een petitie om Remco Evenepoel nooit nog met het rugnummer dertien te laten starten.