Ronde van Hongarije: Krists Neilands wint vierde rit en blijft leider

Krists Neilands (Israël Cycling Academy) heeft de vierde rit in de Ronde van Hongarije (2.1) gewonnen. De Let toonde zich na 138,1 km van Karcag naar Gyöngyös-Kekesteto de sterkste in een sprint bergop. Hij haalde het voor de Hongaren Marton Dina en Attila Valter. Zondag staat de slotrit op het programma.