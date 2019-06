Hans Bonte (sp.a) haalt zwaar uit naar John Crombez: “We moeten absoluut een nieuwe voorzitter hebben”

John Crombez moet opstappen als sp.a-voorzitter. Dat zegt zijn partijgenoot Hans Bonte aan VTM Nieuws. Volgens de burgemeester van Vilvoorde moet Crombez zijn verantwoordelijkheid opnemen na de slechte resultaten bij de verkiezingen.

Sp.a voerde drie jaar geleden een cumulverbod in, maar voorzitter John Crombez vroeg en kreeg blijkbaar een uitzondering op die regel van het partijbestuur: de Oostendenaar mocht na zijn verkiezing als Kamerlid toch partijvoorzitter blijven. Tot onbegrip van Bonte, die bij de federale verkiezingen niet mocht opkomen in Vlaams-Brabant omdat hij al burgemeester van Vilvoorde was.

“Ik had het nog kunnen begrijpen als hij had gezegd dat hij tijdelijk gaat cumuleren vanuit het gegeven dat hij ook geen kandidaat-voorzitter zou zijn, maar ook dat laat hij weer in het midden”, aldus Bonte. “We moeten een duidelijk verhaal hebben, met een duidelijke strategie. Dus ik denk dat we daarom absoluut een nieuwe voorzitter moeten hebben.”