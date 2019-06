Wout Poels draagt zege in Dauphiné op aan onfortuinlijke Chris Froome

Wout Poels draagt zijn overwinning in de koninginnenrit van het Criterium du Dauphiné op aan Chris Froome. “Na zo’n week is dit een heel mooie zege”, zei de Nederlander. “Ik win niet vaak, maar deze kan wel tellen.”

Poels reed achter Froome toen die zwaar ten val kwam tijdens de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. De Nederlander had best wel wat tijd nodig om de knop om te draaien. “Maar je moet”, zegt hij, “de koers wacht niet, het gaat door. Het was een emotionele week en ik ben blij dat ik hier de zege pak en die kan opdragen aan Chris. Ik hoop dat hij de moed houdt en hij sterker terugkomt.”

Zelf etaleerde hij ook sterke benen. “Ik voel me al de hele week goed en dat gevoel had ik ook vandaag te pakken, al waren die laatste vijf kilometer niet gemakkelijk. Je begon de koude en de inspanning wel te voelen. Ik probeerde het nog met een laatste inspanning in het slot en gelukkig remonteer ik Fugslang nog. Zo’n zege is goed voor het vertrouwen, en dat kan nooit geen kwaad met het oog op de Tour. Het is ook goed om te tonen aan de ploeg dat je in goede doen bent, kan winnen, met het oog op de Tour-selectie.”

De omstandigheden onderweg waren niet van de poes. Het laatste anderhalf uur regende het fel door onweersbuien en was er zelfs even wat hagel. “Toen ik het hoorde donderen, schrok ik wel even, maar niet lang. Zoals ze in Nederland zeggen: wij zijn niet van suiker, een beetje regen kan geen kwaad.” (belga)