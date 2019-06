Honderdtal naaktfietsers doorkruist Brussel

Al voor de vijftiende keer trok zaterdagnamiddag de ‘Cyclonudista’ door Brussel. Een honderdtal (half)naakte fietsers verzamelde om 15 uur aan het Frère Orbanplein, in de Europese wijk in Brussel, voor een fietstocht door de hoofdstad.

De actie wil bij politieke verantwoordelijken en de publieke opinie meer aandacht en ruimte vragen voor de fiets, een betere toegankelijkheid van de stad en een betere bescherming voor fietsers.

De ‘Cyclonudista’ wil zowel eisen voor verkeersveiligheid en levenskwaliteit naar buiten brengen, maar is tegelijk ook een feestelijk gebeuren. Om de kwetsbaarheid te tonen die fietsers in het stedelijk autoverkeer voelen, kwamen de deelnemers - sommigen in volledig adamskostuum - naar de manifestatie.

