Helse weersomstandigheden in Dauphiné maar ritwinst voor Wout Poels en geel voor Jakob Fuglsang

De koninginnenrit in Le Critérium de Dauphiné werd vanmiddag overschaduwd door een zwaar onweer in de buurt van aankomstplaats Pipay Les-Sept-Laux. Hagel, wolkbreuken en windstoten zorgden voor gevaarlijke omstandigheden. Toch konden de renners tussen alle calamiteiten door de finish bereiken. Wout Poels bezorgde zijn kopman Chris Froome een mooie troostprijs met ritwinst, het geel gaat naar Jakob Fuglsang.

Klik hier voor onze digitale wielergids

Met nauwelijks 130 kilometer voor de kiezen werd er al van in de start fluks aangevallen. Onder anderen Wout van Aert probeerden al snel een breuk te slaan maar de tweevoudige ritwinnaar kreeg geen ruimte. Uiteindelijk kwam een kopgroep van 22 renners tot stand met daarbij Julian Alaphilippe, Alexei Lutsenko en Michael Woods als belangrijkste namen. Vanuit Belgische zijde noteerden we de aanwezigheid van Edward Theuns, Remi Mertz en Philippe Gilbert.

Alaphilippe was het vooral om de bergpunten te doen maar toen de Fransman voorop geraakte met de Nederlander Hofdstede, leek een nieuwe stunt in de maak. Niet dus! Het duo werd teruggegrepen en terwijl de weersomstandigheden almaar slechter werden, besloten Lutsenko en Woods te versnellen net onder de top van de voorlaatste col van de dag. Woods reed echter lek in de afdaling zodat we uiteindelijk met zeven leiders aan de negentien kilometer lange slotklim richting Pipay Les-Sept-Laux konden beginnen maar het uitgedunde peloton volgde op nauwelijks meer dan een minuut.

Quintana versnelt als eerste

Nairo Quintana was de eerste van de favorieten die zich niet meer kon inhouden. Op een moment dat het opnieuw harder begon te regenen, kreeg de Colombiaan de Pool Kwiatkowski mee, even later gevolgd door een treintje van Astana met Fuglsang en Izagirre. Leider Yates liet voorlopig begaan maar even verderop liep alles weer samen.

Op vier kilometer van de finish werden de laatste vluchters gegrepen. Het teken voor Jakob Fuglsang om als eerste te versnellen, gevolgd door een counter van Romain Bardet. Het regende (sic) slag om slinger aanvallen maar het was uiteindelijk Fuglsang die samen met de Duitser Buchmann een kloof kon slaan. Met nauwelijks zeven seconden achterstand op leider Yates was de gele leiderstrui plots in acuut gevaar.

Wout Poels probeerde in de slotkilometer nog naar het leidende duo toe te springen en kwam op driehonderd meter van de finish ook effectief aansluiten. Poels versnelde en liet de twee terplekke. Ritwinst dus voor Wout Poels maar de gele trui ging naar Jakob Fuglsang. Bjorg Lambrecht blijft mooi in het wit als beste jongere.

#Dauphine - Top 10 on Stage 7

Quintana Porte +40" pic.twitter.com/Ta1K0R94VG — La Flamme Rouge (@laflammerouge16) June 15, 2019