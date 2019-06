Niets dan lof voor ‘Fietsen door de Bomen’: “Speciaal van Gent naar hier gefietst”

Hechtel-Eksel -

“Schitterend”, “origineel”, “knap”. Niets dan lovende woorden voor ‘Fietsen door de Bomen’, de nieuwste Limburgse fietsattractie in Bosland in Hechtel-Eksel, die zaterdagochtend voor het grote publiek openging. “Ondanks het wisselvallige weer hebben we vandaag zo’n 2.000 fietsers op bezoek, maar zondag zal het wellicht een stormloop worden”, zegt Jan Dalemans, burgemeester van Hechtel-Eksel.