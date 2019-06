Indrukwekkende Remco Evenepoel stelt eindzege in Baloise Belgium Tour veilig, maar ritzege is voor Victor Campenaerts

Tim Wellens is er niet in geslaagd Remco Evenepoel te onttronen in de Baloise Belgium Tour. Integendeel. De jongeling van Deceuninck-Quick Step beantwoordde de aanval van Wellens in de finale zonder problemen en liet zijn grote uitdager nadien achter zich.

Lotto-Soudal had vooraf verklaard oorlog te zullen maken en deed dat ook vroeg in de koers. Leider Remco Evenepoel liet vrijdag na de tijdrit nog verstaan dat hij verwachtte dat het pas op de Roche aux Faucons zou losbarsten, maar Victor Campenaerts ging al op de eerste helling ervandoor. Het nummer drie in het klassement kreeg ook enkele metgezellen mee: Quinten Hermans (Telenet Fidea Lions), Andreas Kron (Riwal Readynez Cycling Team), Gianni Marchand (Team Cibel), Cyril Lemoine (Cofidis) en Anthony Turgis (Total Direct Energie).

Lemoine moest al snel de rol lossen en Turgis ging wat later tegen de vlakte, maar de vier anderen reden een mooi bonus van maximaal 2’50” bij elkaar, Campenaerts werd zo virtueel leider. In het peloton vielen ondertussen Kirsch, Moschetti en Van Hooydonck letterlijk weg.

Spektakel in finale

Deceuninck-Quick Step was logischerwijze de ploeg die het werk in het peloton moest opknappen in dienst van Evenepoel. Onder het gebeuk van Pieter Serrey liep het verschil met de koplopers, waar Campenaerts het meeste werk verzette, stilaan terug.

Tim Wellens besefte ondertussen in het peloton dat hij nog 57 seconden goed te maken had op Evenepoel en versnelde al van aan de voet van de Roche Aux Faucons op een dikke 15 kilometer van de meet, om zo Campenaerts en co als springplank te gebruiken. Wellens pakte zo ook drie seconden mee in de Gouden Kilometer en leek even weg te kunnen rijden. Evenepoel moest aanvankelijk een gaatje laten, maar eens de jongeling de goede tred te pakken had reed hij knap naar Wellens toe met de verrassende Deen Kron én - jawel - Campenaerts in zijn wiel.

Van een hergroepering was maar even sprake, want Evenepoel trok meteen door. Kron en Campenaerts volgden, maar uitgerekend Wellens kon niet mee. Het nummer twee in de stand legde zich plat op de fiets, maar zag zijn concurrent meter voor meter wegrijden. Einde verhaal voor de kopman van Lotto-Soudal.

Evenepoel raasde ondertussen door richting de meet, met de onvermoeibare Campenaerts en Kron in zijn wiel. Wellens zag ze seconde per seconde wegrijden en draaide op de koop toe ook nog een keertje verkeerd af.

In de starten van Seraing gingen de drie spurten voor de zege, Campenaerts was de snelste.