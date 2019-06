Wielermanager dient klacht in na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

Wielermanager Patrick Van Gansen wordt door negen oud-rensters beschuldigd van ongepast en seksueel intimiderend gedrag. De 54-jarige Van Gansen laat het daar niet hij. Hij ontkent de aantijgingen ten stelligste en wil een rechtszaak starten, laat hij weten aan Cyclingnews. Ondertussen blijft hij actief als manager bij Health Mate Ladies Team, ondanks de oproep van Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond, om een stap opzij te zetten.

“Kijk, ik heb je naam op het wedstrijdrooster gezet. Geef me nu een zoen.” Het is één van de voorbeelden die de rensters aanhaalden wanneer ze afgelopen week naar buiten kwamen met hun verhaal. Wielermanager Patrick Van Gansen zou zich meermaals schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

De man blijft echter zijn onschuld staande houden en wil ver gaan om zijn gelijk te behalen. “Om mijn naam te zuiveren heb ik besliste om een strafrechtelijke klacht in te dienen wegens laster en eerroof”, zegt hij aan Cyclingnews. “Eerstdaags zal deze klacht bij de bevoegde diensten ingediend worden. Ik ben diep getroffen door deze ongegronde klachten, ik kan deze beschuldigingen alleen op de meest formele manier ontkennen. Deze kwestie verder polemiseren in de pers heeft geen zin.”

Blijft aan de slag

Ondertussen blijft Van Gansen actief als manager bij Health Mate Ladies,ook al had Tom Van Damme, de voorzitter van de Belgische wielerbond, hem aangeraden om een stap opzij te zetten. “Op uitdrukkelijke vraag van de huidige rensters van de ploeg blijf ik de komende periode aan de slag als sportief directeur. Of de ploeg volgend seizoen doorgaat, zal ik in overleg met de sponsors beslissen. Ik zal er in ieder geval alles aan doen om mijn onschuld aan te tonen.”

De zaak kwam aan het rollen toen de Israëlische Esther Meisels op Instagram aankondigde dat ze een klacht indiende tegen van Gansen. Daardoor kwam aan het licht dat nog twee rensters naar de UCI waren gestapt. Vervolgens sloten vijf rensters zich aan bij het verhaal met een open brief, donderdag nog kwam een negende vrouw met haar verhaal naar buiten. “Hij wilde niets liever dan mij kussen, aanraken of knuffelen”aldus de Amerikaanse Liz Hatch, die maar twee weken bij de ploeg bleef.

