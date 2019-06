Weer veel keuze in films vanavond. VTM toont de komedie ‘Heat’, VIER ‘Batman Begins’. Maar er is ook:

Flodder: cult

De film van Dick Maas over de asociale familie Flodder is 33 jaar oud en al even lang cult. Bij wijze van guilty pleasure wordt hij vanavond nog eens uitgezonden en kunnen we zien hoe de ...