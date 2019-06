Tikte een strenge prins Harry Meghan op de vingers tijdens eerste publieke verschijning?

Meghan Markle maakte tijdens ‘Trooping the colour’ - de officiële verjaardag van de Britse Queen - haar eerste publieke verschijning sinds haar bevalling. Fans van de hertogin van Sussex denken dat de kersverse moeder even op haar nummer werd gezet door haar echtgenoot toen ze op het balkon naar de militaire parade keken. De beelden van het ‘voorval’ werden lustig gedeeld via sociale media.