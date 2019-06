Mexico maakt “vertrouwelijke” bijlage van akkoord met Trump publiek

Mexico heeft vrijdag een bepaling van het migratie-akkoord dat het land met de VS sloot bekendgemaakt. Volgens het document, dat verspreid is onder journalisten, hebben de twee landen zich ertoe verbonden “de definitieve voorwaarden van een bindende bilaterale overeenkomst voor een betere verdeling van de lasten en toewijzing van verantwoordelijkheden voor de verwerking van asielaanvragen” te bespreken.

De Amerikaanse president Donald Trump liet maandag al vallen dat er een geheime clausule zou zijn, die volgens hem de VS in staat stelt Mexico te dwingen de migratie van illegale immigranten naar de Verenigde Staten te stoppen.

Het document dat in Mexico is vrijgegeven, stelt dat als de stroom van illegale immigranten door Mexico naar de Verenigde Staten niet daalt, Mexico kan aanvaarden om zelf de aanvragen voor een vluchtelingenstatuut te behandelen.

In de laatste paragraaf van het document staat dat als de maatregelen 45 dagen na de ondertekening nog geen resultaten opleveren, de Mexicaanse overheid “alle noodzakelijke maatregelen zal nemen die wettelijk mogelijk zijn” voor een “bindend bilateraal akkoord” dat 45 dagen later van kracht gaat.

“Het gaat niet om een bindend bilateraal akkoord, maar om een bijgevoegd document bij de gemeenschappelijke verklaring tussen de twee landen”, verduidelijkt het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Mexicaanse buitenlandminister Marcelo Ebrard werd vrijdag in de permanente commissie van het congres gehoord, want de oppositie maakt zich zorgen. Hij verzekerde dat Mexico bij de onderhandelingen het statuut van “veilig derde land” niet had aanvaard. Dat zou betekenen dat de migranten die aankomen in Mexico eerst in dat land asiel moeten aanvragen en niet in de Verenigde Staten.