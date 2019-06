Alle grote zenders verklaren Proximus de oorlog: geen deal voor nieuw platform Pickx

De vier belangrijke Belgische televisiezenders leggen een bom onder Pickx, het nieuwe tv-platform dat Proximus eerder deze week lanceerde. Ze nemen het niet dat de telecomgroep haar televisieaanbod grondig moderniseert zonder dat ze daar vooraf hun fiat voor hebben gegeven. Dat schrijven De Tijd en L’Echo zaterdag.

Met Pickx wil Proximus een antwoord bieden op streamingplatformen als Netflix en Amazon. Terwijl kijkers nu per zender moeten nagaan wat er te zien valt, bundelt Pickx die massa aan programma’s per genre. Zo kunnen klanten als het ware een eigen tv-zender samenstellen.

Die nieuwe interface valt niet bij iedereen in goede aarde. In een brief aan Proximus-topvrouw Dominique Leroy geven de grootste vier tv-zenders van het land - VRT, VTM-moeder DPG Media, RTBF en de RTL-omroepen - aan dat ze nooit hun akkoord hebben gegeven voor Pickx.

Vooral de manier waarop Proximus heeft gecommuniceerd, zet kwaad bloed. Zo is er bij de voorstelling niet vermeld dat Proximus nog geen deal heeft met de zenders, wat het bedrijf wel beloofd zou hebben.