Het seizoen zit erop voor de Rode Duivels en dus is iedereen op vakantie vertrokken. Zo ook Dries Mertens en zijn vriendin Kat Kerkhofs. Het koppel is naar Cuba afgereisd en dompelen zich maar al te graag onder in de lokale cultuur: grote sigaren, ravissante oldtimers en een scheutje rum. Maar plichtsbewust deed Dries wel de nodige lichaamsbeweging.