WESTVLETEREN Zeg nu nog eens dat paters niet met hun tijd meegaan. Voortaan is het hemelse trappistenbier van Westvleteren alleen nog maar online te koop. Op die manier krijgt elke bierliefhebber vroeg of laat kans om een bak Westvleteren te kopen, wordt fraude tegengegaan, en kan de rust weerkeren in de abdij.