Sinds 1 juli 2018 zijn politierechters verplicht om in bepaalde situaties een alcoholslot op te leggen. Bijna een jaar later staat in Limburg de teller op een vijftigtal. Toch staat het systeem volgens politierechters Paul Geukens (61) en Theo Wilsens (62) verre van op punt. “Nederland heeft het alcoholslot in 2011 ingevoerd, maar voerde het eind 2015 weer af omdat het niet werkte.”