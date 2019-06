Loonse Moeder Barbara (47) over intrede in Zuid-Afrika

Een maagdenwijding in de kerk. Maar ook: een ring, bruidstaart en receptie. De Loonse Barbara Wirix (47) is sinds eind mei officieel Moeder Barbara in het Zuid-Afrikaanse Oudtshoorn. “We vangen dagelijks honderd townshipkinderen op”, vertelt ze. “Kinderen van verslaafden. Kinderen die ongewenst zijn.”