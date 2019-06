Biomed, het biomedisch onderzoeksinstituut van de UHasselt, startte in 1999 met een vijftal medewerkers die onderzoek deden naar multiple sclerose (MS). Twintig jaar later telt het onderzoekscentrum al zo’n 150 medewerkers, die vooral actief zijn in onderzoek naar MS maar ook Alzheimer. “Vooral op het vlak van MS hebben we al mooie resultaten geboekt.”