Reisorganisatie investeert uw geld in projecten in vakantieoorden

Wie een reis boekt in het kantoor van reisorganisatie TUI in Hasselt, Genk of Sint-Truiden, een online reservatie maakt of via een lokaal reisbureau kiest voor een vakantie met TUI, kan een vrije bijdrage doen aan de TUI Care Foundation. Dat fonds investeert uw geld dan in projecten voor de lokale bevolking van de TUI-reisbestemmingen.