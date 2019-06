Zelf zal hij het niet graag horen maar Siebe Schrijvers (22) is misschien wel de belangrijkste speler in de selectie van beloftenbondscoach Johan Walem. De aanvaller uit Peer speelde in de kwalificatieduels bijna alles, scoorde, liet scoren én draagt al een hele poos de kapiteinsband. Zondag trapt hij met de jonge Duivels het EK af tegen Polen. “Die eerste match wordt meteen heel belangrijk”, beseft Schrijvers.