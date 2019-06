GenkHij moet verrast zijn, met weinig kans om zich af te weren tegen zijn aanvaller. Toni Danti (60) was 52 keer gestoken, de 17 diepe wonden in hals en gezicht uiteindelijk fataal. Dat was vrijdag in de vooravond de conclusie van wetsdokter Wim Van de Voorde. Waarop de arts ongepland weer aan het werk mocht, nadat een mannelijk jurylid onwel werd.