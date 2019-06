“We hadden niet veel, maar wel elke dag eten op ons bord”

Een alledaags rijhuis in Charleroi-Nord. Hier groeide kersvers KRC Genk-coach Felice Mazzù op. Hier at hij gepaneerd vlees met pasta en tomatensaus. Hier voetbalde hij op de koer. Hier komt hij nog bijna elke dag voor een kop espresso en een knuffel. “Maar dat zal veranderen nu Felice in Genk werkt, ik ga hem zo hard missen”, grient mama Anna (80). “We zijn natuurlijk wel supertrots op hem”, pikt papa Pasquale (86) snel in. Een namiddagje bij de Mazzù’s.