Nog maar net 15 jaar vluchtte hij vanuit Afghanistan over Pakistan, Iran, Turkije, Griekenland, Servië, Oostenrijk en Duitsland naar ons land. Helemaal alleen. Met rubberbootje, auto, truck, te voet. Een pleeggezin vond Ali (18) in Alken. “Ik ben mijn nieuwe vader heel dankbaar, het maakt hem niet uit of ik bloedverwant ben of niet. Ik ben zijn kind.”